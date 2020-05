L'oroscopo del Corriere di martedì 12 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Una bella sorpresa è quel che vi ci vuole per animare la vostra relazione. Organizzate una cena intima, il partner ne sarà contento!

VERGINE

Non riuscite a tenere a freno la vostra curiosità, ma è un punto a vostro favore, perché così riuscirete a migliorarvi in molti campi.

CAPRICORNO

Siete pieni di energia e positivi. Perché non sfruttare questo “mood” per preparare una bella sorpresa al partner per la serata?

