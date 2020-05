L'oroscopo del Corriere di martedì 12 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Anche se qualcosa non è andato per il verso giusto non dovete desistere dai vostri propositi. Siate pazienti e tutto andrà per il meglio.

LEONE

Qualcuno potrebbe fingersi diverso da ciò che realmente è, per questo fareste bene a non aprirvi troppo con chi conoscete da poco.

SAGITTARIO

Non è un bel periodo per quanto riguarda le relazioni. Faticate a vivere la vita di coppia o ad avvicinarvi alla persona che puntate.

