Il governatore Toti in spiaggia con braccialetto elettronico: vibra a meno di un metro di distanza

Il governatore della Liguria, Toti, al mare con un braccialetto al polso... elettronico. "Sì, diamo il via alla stagione balneare. Il comparto turistico dà lavoro a 100mila persone e se si viaggerà tra le Regioni potremmo salvare il 70 per cento della stagione". Così il governatore ligure Giovanni Toti (leader di Cambiamo!) al Corriere della Sera. "Basterà la distanza sociale. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa. Chissà, magari diventa una moda. Per le spiagge libere decideremo con i Comuni: potrebbero esserci steward per la moral suasion. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme", aggiunge il governatore della Liguria.