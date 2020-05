Terremoto a Roma, gli esperti: "La scossa di magnitudo 3.3 non ci meraviglia" e viene spiegato il perché

Terremoto a Roma alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 11 maggio 2020. Milioni di persone svegliate dal sisma di intensità 3.3. “Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro Paese. Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l’anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale”, ha detto Pierfrancesco De Milito, capo ufficio stampa della Protezione Civile intervenendo a ‘RaiNews 24’.

“La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico - ha aggiunto - ma sapendo che l’Italia è un Paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”.

Il terremoto "è stato avvertito entro qualche decina di chilometri" ed è stato "avvertito da qualche milione di persone", ha scandito a SkyTg24 il sismologo dell'Ingv, Alessandro Amato. Questo sisma, ha osservato l'esperto "ci ha svegliato bruscamente".