Gianluca Vacchi diventa papà, Sharon Fonseca incinta: il video dell'annuncio su Instagram dell'imprenditore

L'annuncio in un video social, su Instagram, che proponiamo qui sotto: Gianluca Vacchi diventa papà per la prima volta. La sua fidanzata, Sharon Fonseca, è incinta. Gianluca Vacchi, diventato famoso grazie ai divertenti balletti e alle sue gag social, ha dato la notizia nel giorno della festa della mamma. “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”, ha detto l'imprenditore e personaggio di Instagram e dei social grazie alle sue gag e balletti, l'ultimo dei quali proprio con Sharon.