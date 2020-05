L'oroscopo del Corriere di lunedì 11 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

È il momento di darsi da fare, in ogni ambito. Non restate con le mani in mano, perché è evidente che non siete soddisfatti di quello che avete.

SCORPIONE

Uno sguardo o un piccolo gesto di avvicinamento da parte del partner o di un tuo caro sapranno infonderti una sensazione di gioia per tutta la giornata.

PESCI

Volete una prova d'amore concreta dal vostro partner, ma non fate l'errore di chiedergliela esplicitamente. Al massimo giocate d'astuzia.

