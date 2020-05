Meghan Markle, l'accusa della scrittrice dopo il video con Archie: "Finta e pessima madre"

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, torna al centro della polemica. Avviene dopo il video benefico, fatto dal marito principe Harry, dove appariva col figlio Archie per il compleanno (un anno).

Il Daily Mail ha infatti riportato la notizia che la scrittrice Emily Griffin avrebbe accusato Meghan di essere una madre "pessima e finta".

Su Instagram ha affermato che: "Archie è adorabile ma il video urla 'Guardami! Guardami! Ho bisogno di attenzioni in quando madre adorante'. Meghan è una barzelletta. Mi ha anche rattristato vedere come Meghan fosse infastidita dal fatto che Archie non stesse collaborando come lei avrebbe voluto".

Accuse che continuano: "È lo show di Meghan, perché non ha filmato lei e lasciato che Harry leggesse? Non ha neanche sottolineato che ha detto 'papà'. Inoltre, vuoi la privacy di tuo figlio, quindi metti un video dove non indossa pantaloni?". Tanti fan della Royal family si sarebbero scagliati contro le affermazioni dell'autrice, definita «odiosa e patetica». Griffin già in passato avrebbe criticato duramente la duchessa di Sussex.