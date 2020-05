Oroscopo del Corriere domenica 10 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

Trump: "Se ne andrà via senza vaccino"

(Agenzia Vista) Washington, 09 maggio 2020 Trump: "Se ne andrà via senza vaccino" "Il coronavirus andrà via anche senza un vaccino. Ci potrà essere qualche vampata in autunno o il prossimo anno ma anche i virus come tutto il resto muoiono." Lo ha detto il presidente Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con parlamentari repubblicani. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...