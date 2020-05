Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il messaggio di Mattarella: "Ferita insanabile"

Il 9 maggio 2020, Giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, ricorre anche il 42esimo anniversario del ritrovamento del corpo senza vita dell'onorevole Aldo Moro. Un messaggio significativo nel ricordo dello statista della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate Rosse è quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una giornata non qualunque nella quale viene ricordato anche l'assassinio del giornalista Peppino Impastato.

"Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto - scrive il capo dello Stato - resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini. Nel riscoprire il pensiero, l'azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo della vita, ritroveremo anche talune radici che possono essere preziose per affrontare il futuro".

In occasione dell'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, avvenuto a Roma in via Caetani il 9 maggio 1978, Rai Cultura ne celebra la memoria con l’opera da camera di Sandro Cappelletto e Daniele Carnini "Un'infinita primavera attendo", in onda in prima visione sabato 9 maggio alle 24.15 su Rai5 (canale 23).