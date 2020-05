Brescia, uccide la moglie davanti ai tre figli: uno di loro lancia l'allarme al sindaco

Ha ammazzato la moglie davanti ai figli. Il dramma ieri sera, 8 maggio 2020, quando una donna di origini straniere è stata ammazzata in casa davanti ai tre figli che hanno tra i due e i 15 anni. E' accaduto a Milzano, in provincia di Brescia . È stato il marito, italiano, ad ammazzarla colpendola con un coltello.

Il sindaco del paese - come riferisce Il Giornale di Brescia - stava passando in strada, ha sentito l'urla e entrare in casa della famiglia ha trovato la figlia più grande della coppia che, sporca di sangue, chiedeva aiuto. L'autore dell'omicidio è poi consegnato alle forze dell'ordine intervenute.