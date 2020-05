Oroscopo del Corriere di sabato 9 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Lo stress è alto e abbassa sensibilmente anche le difese immunitarie al punto da sentirvi un po' fiacchi. Se non avete voglia di far nulla, riposatevi.

LEONE

Vorresti contattare una persona con cui avevi avuto una discussione in passato: prima di farlo, prova prima a capire cos'hai da dirle.

SAGITTARIO

Non è un buon momento e neppure il weekend riesce in qualche modo a farvi sentire più felici. Non è solo il lavoro a togliervi tempo.





