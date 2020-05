Oroscopo del Corriere di sabato 9 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La leggerezza è una sensazione un po' dimenticata, ma oggi potreste tornare ad assaporarne un pizzico. Assecondate la voglia di divertirvi.

SCORPIONE

Arriva il weekend e prevale l'irrequietudine? Il desiderio ardente di fare qualcosa è positivo, ma non tutti sono della tua stessa opinione.

PESCI

Se avete le idee confuse, questo non è il giorno giusto per schiarirvele. Non siete dell'umore adatto per affrontare con raziocinio i problemi.

