Elisa Isoardi, il vestito di pizzo si apre: il suo ritorno è sexy e toglie il fiato ai fan

Il ritorno di Elisa Isoardi è in grande stile. La conduttrice de La prova del cuoco si racconta e racconta la sua quarantena, trascorsa con Zia Gabriella al settimanale Gente che in copertina la mette in bella evidenza.

"Abbiamo unito le forze e ci siamo tenute compagnia. L'ho coinvolta nelle mie dirette e lei si è adattata benissimo", svela al settimanale raccontando di essere stata con la zia di 87 anni. "Ho preso un paio di chiletti, ma adesso che siamo nella Fase 2 e stiamo prudentemente ripartendo, uscirò di più con il mio cane Zenith, farò lunghe passeggiate guardando il mondo con occhi diversi". Nel set fotografico la Isoardi appare con un vestito in pizzo azzurro, scollato e con qualche trasparenza. Incantevole.