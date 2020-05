Smantellata dalla guardia di finanza nel Lazio finta organizzazione benefica che operava in tutta Italia

Aveva la base nella zona dei Castelli romani ma era ramificata in tutta Italia la finta organizzazione benefica scoperta dagli agenti del comando provinciale di Roma della guardia di finanza e dai poliziotti della questura di Roma. Denunciate tre persone per i reati di utilizzo di segni distintivi contraffatti, raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza.

L'organizzazione, secondo quanto accertato dagli inquirenti, agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalità di assistenza a malati, feriti e persone bisognose. I vertici dell’organizzazione, indagati per l’uso di segni distintivi e uniformi simili e in alcuni casi in uso alle forze armate, per anni hanno abusato della credulità della cittadinanza e di alcune istituzioni ed enti locali, tanto da presenziare addirittura in forma ufficiale a manifestazione e cerimonie pubbliche.

Da alcuni anni inoltre l’associazione aveva ottenuto lo stato di onlus, utile a poter ricevere le donazioni del 5 per mille, fondi utilizzati per attività di beneficenza e per questo i tre denunciati dovranno vedersela anche con l’Agenzia delle Entrate, avendo fruito indebitamente delle agevolazioni previste per il terzo settore e destinato i fondi provenienti dalla scelta del cinque per mille a finalità diverse da quelle solidaristiche e di assistenza sociale.