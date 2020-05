Coronavirus, il ministro Azzolina: colloquio Maturità durerà un'ora, al via il 17 giugno. Tutte le novità

Tutto pronto o quasi per la Maturità dell'era Coronavirus, che prenderà il via il 17 giugno. Si farà in presenza, con un'ora di colloquio orale: per la promozione e l'addio ai banchi di scuola bisognerà prendere almeno 60 su 100.

Dall'altro lato della cattedra, ha spiegato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, una commissione composta da membri interni e un presidente esterno, "in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studi". Nel dettaglio, l'esame sarà articolato così: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. Nel colloquio verranno anche ripercorse le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a 'Cittadinanza e Costituzione'. La prova potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi accumulato dallo studente sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti.

"Nonostante la grave situazione emergenziale che sta attraversando il nostro Paese, anche quest'anno l'esame di Stato sarà serio", assicura la ministra. Anche per questo, saltati gli scritti, si è scelto di percorrere la strada del colloquio in presenza: "Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza", spiega la ministra.

Resta invece da capire cosa accadrà a settembre. "L'ipotesi di una 'didattica mista', per la scuola secondaria, fondata sull'integrazione della tradizionale con quella a distanza rappresenta solo una delle possibili idee allo studio, vagliata e decisa già in altri Paesi", si difende la ministra. Questa e altre soluzioni, spiega, sono al vaglio della commissione con lo scopo di "contemperare diverse esigenze come le varie fasce d'età degli studenti, lo stato delle strutture scolastiche, la specificità delle diverse realtà territoriali, oltre, naturalmente, al livello della minaccia di contagio".

