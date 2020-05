Oroscopo del Corriere di giovedì 7 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Questo è un giorno per stare vicino alla famiglia e per riorganizzare la casa. Potreste pensare a come utilizzare al meglio il vostro spazio abitativo.

LEONE

Il vostro partner potrebbe decidere di sorprendervi, magari organizzando una serata romantica. Sei proprio dell'umore giusto per questo tipo di proposte.

SAGITTARIO

Questo non è il giorno migliore per socializzare. Quella che inizia come una chiacchierata amichevole potrebbe sfociare in pettegolezzi.

