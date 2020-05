Boris Johnson, il suo consigliere che lo aveva convinto a chiudere l'Uk incontra l'amante durante il lockdown

Truffe 'sentimentali' sul web per oltre 50mila euro. Denunciati due extracomunitari

(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 06 maggio 2020 Truffe 'sentimentali' sul web per oltre 50mila euro. Denunciati due extracomunitari Operazione 'Cuori infranti'. La Guardia di finanza di Ascoli Piceno denuncia due cittadini extracomunitari per truffa “sentimentale”, perpetrata in danno di donne, per il tramite di un Social Network. Contestate anche violazioni alla normativa antiriciclaggio. / ...