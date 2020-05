Meteo, previsioni 7-10 maggio: assaggio d'estate sull'Italia con temperature fino a 30 gradi

Assaggio d'estate sull'Italia con bel tempo e temperature alte a partire da giovedì.

Dopo il passaggio del veloce fronte freddo mercoledì su parte d'Italia - secondo gli esperti di 3b meteo - l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e ingloberà anche l'Italia. Il tempo tornerà quindi a stabilizzarsi sulle nostre regioni e le temperature subiranno un progressivo aumento, anche grazie al supporto di correnti calde nord africane che convergeranno all'interno del campo anticiclonico. Per un cambiamento significativo dovremo attendere l'avvio della prossima settimana, quando da ovest si farà strada una perturbazione responsabile di un peggioramento, con le prime avvisaglie già domenica sera su parte delle regioni settentrionali.

FINO A VENERDÌ L'alta pressione favorirà una sequenza di giornate stabili e in gran parte soleggiate, soprattutto giovedì. Temperature in aumento con massime che raggiungeranno i 26°C venerdì al Nord, sulle zone interne del centro, sul Foggiano, Catanese e versante occidentale della Sardegna.

Nel fine settimana ancora tempo anticiclonico e stabile domenica ma con insidie sulle Alpi e con tendenza in serata/nottata a peggioramento al Nordovest per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest. Weekend caldo, con massime che domenica potranno raggiungere e localmente superare i 30°C in Sardegna.