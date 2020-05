Oroscopo del Corriere di mercoledì 6 maggio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

IN AFRICA

Lo spettacolare video della tempesta di sabbia che si è abbattuta su Niamey, città del Niger

Una incredibile tempesta di sabbia si è abbattuta sulla città di Niamey, in Niger, stato dell'Africa occidentale. Diversi filmati testimoniano l'eccezionale fenomeno naturale che ha sorpreso gli abitanti della città africana alle 14 di lunedì. La tempesta è durata per diversi minuti anticipando una pioggia torrenziale e creando allarme nella popolazione (tanti in strada si sono precipitati nelle ...