Lotto e Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 5 maggio 2020

Riprende anche la fortuna con l'avvio della Fase 2. Si ricomincia con l'estrazione di oggi martedì 5 maggio 2020 per Lotto e Superenalotto.

Il Superenalotto ha un Jackpot a quota 36 milioni. Alle ore 20 l'estrazione dei numeri vincenti che saranno pubblicati su questa pagina.

La caccia al “6” si è interrotta sabato 21 marzo 2020. Nel 2020 124 milioni raccolti a gennaio e 122 milioni di febbraio; in poco più di due mesi, poi, c’è stato tempo per un altro "6", centrato per la prima volta in Liguria, ad Arcola (SP), dove, riporta Agipronews, sono andati 67 milioni a fine gennaio. Da inizio anno solo con i premi di seconda categoria principali sono stati vinti oltre 2 milioni di euro; l’ultimo sussulto è arrivato proprio il 21 marzo scorso, con il "5" da 121mila euro finito in Sardegna, a Sassari.