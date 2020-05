Lady Diana, docufilm con rivelazioni choc e filmati inediti: dal matrimonio infelice ai tentativi di suicidio

Arriva un documentario su Lady Diana destinato a fare rumore. Già lo fa prima della sua uscita. Le anticipazioni del docufilm le ha rivelate The Sun, un lavoro sulla principessa fatto di testimonianze e video inediti, diffuso da Netflix.

Il titolo del docufilm che non sarà molto gradito alla Famiglia reale, si intitolerà "Being me: Diana". E' stato realizzato dalla casa di produzione DSP e sarà diviso in quattro parti "parlerà delle sue battaglie per la salute mentale, dei disturbi alimentari, del matrimonio infelice con il Principe Carlo e della sua infanzia dolorosa", fa trapelare la fonte. Fra i dettagli il fatto che "Lady Diana per quattro volte ha tentato il suicidio". Il docufilm sarà realizzato attraverso dei filmati mai visti risalenti agli inizi degli Anni Novanta, affiancati ad interviste di persone che le sono state accanto e che possano descrivere l' infelicità della principessa prima della separazione ufficiale dal Principe Carlo.