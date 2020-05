Matteo Salvini, lo sfogo del leader della Lega con l'hater che gli augura il carcere (con l'errore) Video

Matteo Salvini e i social. Il leader della Lega va spesso in diretta sui propri account. Fra chi guarda e ascolta c'è anche qualche hater che commenta e in sovrimpressione appaiono anche insulti visibili a tutti, anche a Salvini che parla. Ecco parlare Greg: "Spero che finisci in carcere così ti fanno il cu***". Il capo della Lega non lascia passare l'invettiva e risponde: "L'italiano, Greg. Non si può sentire Greg. Greg! Il congiuntivo, Greg! Non puoi scrivere una roba del genere. Spero che tu finisce in galera, dai per favore. Che bello il congiuntivo, il condizionale, mettere i verbi".