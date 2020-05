Harry e Meghan, arriva il libro che fa tremare la Regina Elisabetta. Confessioni bomba in Finding Freedom

Un libro di rivelazioni che fa tremare la Regina Elisabetta e la Corona. Almeno così si annuncia. E' la biografia dei Sussex, Harry e Meghan. Si intitola Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una famiglia reale moderna).

Si sa ormai quasi tutto, tranne ovviamente il contenuto che è immaginabile per due che hanno lasciato la famiglia reale per trasferirsi prima in Canada e poi negli Usa, sul quale si rincorrono voci nel Regno Unito. Nel memoir, Harry e Meghan Markle racconteranno la loro “verità” dopo il divorzio dalla Royal Family che è avvenuto lo scorso 31 marzo. Il libro, è composto da 320 pagine ed uscirà l’11 agosto on line e il 20 in edizione cartacea. E' stato scritto dai giornalisti Catherine Durand e Omid Scobie ritenuti “vicini” alla coppia.

Il libro che è in prevendita su Amazon, sarà una bomba. Secondo le indiscrezioni del Daily Mail offrirà un “ritratto obeso, ravvicinato e disarmante” dei duchi di Sussex. Qui racconteranno la loro versione dei fatti sulle tante questioni che li hanno anche “divisi dalla stampa”. L’immagine scelta per la copertina li ritrae durante la prima visita ufficiale alla contea di Sussex nell’ottobre 2018.