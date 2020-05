Corr.it 36esimo più letto a marzo : i dati sull’audience dei media on-line rilevati da Comscore

La versione on-line del Gruppo Corriere corre nelle classifiche. Il sito web con la nostra informazione raggiunge un altro importante risultato: nel mese di marzo il sito Corr.it è stato il 36esimo più visitato. Numeri altissimi per un giornale di provincia.

La certificazione Comscore è stata resa nota da Prima Comunicazione che ha sottolineato come il mese di marzo "dominato dall’emergenza Coronavirus, con le scuole chiuse, la maggioranza delle attività economiche sospese e gli italiani chiusi in casa per il lockdown, ha fatto esplodere la domanda di informazione, come dimostrano i dati sull’audience dei media on-line rilevati da Comscore". Qui la classifica che certifica la posizione di Corr.it