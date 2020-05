Elisa De Panicis, il nuovo fidanzato in un sexy video. Il bacio travolgente e il messaggio: "Fate l'amore"

Elisa De Panicis scala i social con un video nel quale appare con un nuovo fidanzato. L'ex concorrente del Grande Fratello vip 4 non lo dice esplicitamente ma le immagini non lasciano dubbi.

Nel video postato su Instagram, la modella si mostra con un ragazzo che pare abbia incontrato in Messico, dove si trova da qualche mese in quarantena. Vi proponiamo il video postato sul profilo della De Panicis nel quale la modella si lascia andare ad un bacio travolgente col suo nuovo amore. “Fate l’amore non fate la guerra”, scrive nella didascalia al post. Davvero eloquente.