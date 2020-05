Nunzia De Girolamo, con chi sta fra il marito Boccia e Jole Santelli. La risposta a Giletti a Non è l'Arena

La domanda di Massimo Giletti è a bruciapelo. Certo scomoda, ma è quella che tutti gli italiani, in quel momento, avrebbero voluto fare a Nunzia De Girolamo, ospite a Non è l'Arena nella puntata del 3 maggio.

"Ma lei sta con Boccia o con la Santelli?", chiede il giornalista a Nunzia De Girolamo sulla questione della riapertura anticipata in Calabria di bar e ristoranti all'aperto, che ha portato la governatrice allo scontro frontale con il governo e segnatamente con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Jole Santelli è sua amica ed ex compagna di partito in Pdl e Forza Italia. De Girolamo spiega la sua posizione alla domanda davvero scomoda.

(clicca qui e guarda il video)