Trecento musicisti in concerto a Città di Castello. Non mancano i big

Ci saranno anche Frankie Hi-Nrg-Nc, Elio e le Storie Tese e David Riondino al concerto #unaltradomenicainsieme, la musica degli artisti di Città di Castello, domenica 3 Maggio alle ore 17 nel quale suoneranno circa 300 musicisti. Dopo il successo di Pasqua, il musicista tifernate Fabio Battistelli e il professor Rosario Salvato hanno promosso un altro evento, completamente on line. “Il concerto si svolgerà domenica 3 maggio a partire dalle ore 17 e sarà un evento sia per gli ospiti che hanno accettato di esserci come Frankie, Elio e David Riondino sia per il pubblico, che lo potrà seguire sul canale You Tube del comune, sulla pagina Facebook e Instagram del comune, adottando la modalità on line scelta da tutti i concerti in questo periodo anche per artisti di calibro internazionale” spiega Fabio Battistelli, che sta organizzando l’iniziativa in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Città di Castello.