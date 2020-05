Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.6: scatta l'allarme tsunami

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata a Creta. Il sisma a una profondità di 10 chilometri. È quanto si legge sul sito dell’Ingv.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Secondo l’Usgs (United States Geological Survey) la magnitudo è stata 6.6 e l’epicentro è nel Mediterraneo a sud dell’isola greca, ad una profondità di 17 chilometri. E' stato diramato un allarme tsunami.

Il sisma è stato registrato alle 14:51:05 ora italiana (15:51:05 ora locale).

Da giorni nell’area circostante l’isola greca si avvertono scosse di varia intensità. Al momento non si registrano fortunatamente danni, anche se in tutta l’area del Mediterraneo orientale continua a registrarsi una intensa attività sismica, in particolare in Grecia e Turchia.