Dl aprile, bozza: Cig per 18 settimane, fino al 31 ottobre 2020

Emergono indiscrezioni leggendo la bozza del dl Aprile. Una delle novità, riguarda la cassa integrazione. "I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza Covid-19' per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020".

Il dl, secondo quanto si apprende in bozza, prevede fra le misure licenziamenti sospesi per cinque mesi e nuovi bonus (leggi qui tutte le novità previste).