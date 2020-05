Oroscopo del Corriere 2 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Dovrete lasciar perdere il vostro solito modo di fare da pianificatori e lasciare che la giornata si svolga come viene. Potete provarci quanto volete, ma non sarete in grado di dirigere gli eventi di oggi.

SCORPIONE

Hai molto di cui essere grato. Perché non prendersi una pausa dai continui pensieri? Dimenticate i problemi di lavoro e di famiglia e passate il resto della giornata a fare quello che più vi piace.

PESCI

Questa sarà una giornata meravigliosa. Il vostro aspetto e il vostro stato d'animo sono fantastici e si vede! È un giorno all'insegna della gentilezza e della collaborazione.

