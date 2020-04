Kim Jong-un, verità del Guardian sul dittatore: scappa dal Coronavirus. La presa in giro su morte e malattia

Qual è la verità sulla fine di Kim Jong-un. Niente morte, niente malattie gravi e neanche niente misteri. Solo una grande e fondata paura: il Coronavirus. Secondo autorità sud-coreane, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un sarebbe sparito dalla scena perché starebbe cercando di proteggersi dal Covid-19.

La paura, dati alla mano, sarebbe infondata, ma è pur sempre una pandemia. In Corea del Nord non ci sarebbe un solo caso di Coronavirus, ma molti pensano che si sia diffusa anche nel Paese costringendo Kim Jong-un a rifugiarsi altrove. Così si spiegherebbe anche la sua non partecipazione alla cerimonia del 15 aprile che commemorava il nonno: secondo il ministro sudcoreano Kim Yeon-chul, è plausibile pensare che semplicemente non abbia voluto partecipare per precauzione.

Il Guardian argomenta che il ministro sudcoreano dice che tutte le notizie legate alla fallita operazione al cuore sono “fake news”: “Non abbiamo ricevuto segnali strani dalla Corea del Nord. Sì, è vero, non ha partecipato a quell’evento ma molte celebrazioni sono state cancellate per timori legati al contagio. Non credo che sia così inusuale date le circostanze”.

Il leader nordcoreano è stato visto l’ultima volta in pubblico l′11 aprile. Si troverebbe nella città di Wonsan: questa ipotesi è avvalorata anche dal fatto che i satelliti hanno ripreso il suo treno vicino ad un resort balneare in questa zona. Secondo Jiro Ishimaru, che dirige il sito Asia Press con base ad Osaka, - riferisce huffingtonpost - è possibile che “Kim stia prendendo in giro tutti” e che non sia neanche lì. “Non credo che sia morto, se fosse morto ci sarebbero stati dei ‘movimenti sospetti’ - aggiunge Ishimaru al Guardian -. Una teoria è che abbia il virus o che le persone attorno a lui l’abbiano avuto e che quindi è in isolamento”.