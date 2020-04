Barbara d'Urso, lo scatto sexy da ragazza e la confessione: "Che orrore". Cosa ammette di aver fatto

Barbara d'Urso delizia i suoi fan con scatti amarcord. In uno di questi, la conduttrice Mediaset si mostra su Instagram in una foto in bianco e nero da ragazza. Barbara fa anche una confessione ai suoi follower.

"Questa invece è di qualche anno dopo il ginnasio. In quel periodo, per qualche mese, ho fumato... che orrore", scrive nella dida a corredo dell'immagine. La conduttrice appare infatti in posa sexy ed esibisce una sigaretta. Il post dell'account di Barbara d'Urso ha scatenato like e commenti dei più disparati.