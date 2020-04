"Asteroide con la mascherina", l'allarme del web reso inutile dalle informazioni degli esperti

Il mondo del web, segnatamente quello dei social, in allarme per l'asteroide con la mascherina. Post indicano il passaggio dell'asteroide per le 11:56 italiane di oggi, 29 aprile, con il timore di un impatto. Niente paura perché astronomi e astrofisici hanno escluso fin dall'inizio tutto ciò e reso inutile questo allarme. Tutto falso. Sui social si cerca così di esorcizzare la paura anche con l'ironia e i meme.



L'asteroide "con la mascherina" sta sfrecciando verso la Terra, per salutarla alla distanza di tutta sicurezza di oltre sei milioni di chilometri. La sua sigla è 1998 OR2 nelle prime foto della sua corsa nello spazio suggerisce l'immagine di una mascherina.