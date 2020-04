Paolo Fox, oroscopo 2020: "Anno di crescita vantaggioso per viaggi e spostamenti". Coronavirus imprevedibile

Il video virale lo ha rilanciato l'account Twitter del blog specializzato Trashitaliano. Pochi secondi che mostrano le previsioni del noto e popolare astrologo Paolo Fox per l'anno 2020. Pochi secondi del suo oroscopo, nei quali come si potrà comprendere, non era certo prevedibile il Coronavirus. Sfuggito anche alle stelle.

“Un 2020 anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti" vede Fox nell'oroscopo pronunciato a fine 2019 . "Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”, dice in un altro passo l'astrologo. Impossibile arrivare a prevedere una pandemia, insomma.

Molto sensibile al momento di emergenza, Paolo Fox per la cronaca, ha sospeso da subito i suoi oroscopi in segno di rispetto nel programma Rai I fatti vostri.