Kim Jong-un, Corea del Sud come Donald Trump: "Su di lui sappiamo". Il mistero però resta fitto

Donald Trump ha detto di sapere come sta il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e adesso anche la Corea del Sud lascia intendere di sapere dove si trovi il leader che viene dato per morto o gravemente malato. Dove si trovi, perché e come sta, però nessuno lo dice. E il mistero col passare dei giorni diventa sempre più fitto.

Il ministro sudcoreano dell'Unificazione, Kim Yeon-chul, non ha risposto infatti a chi gli chiedeva se Kim fosse a Pyongyang, e - riporta l'agenzia Yonhap - ai parlamentari ha spiegato che si tratta di una questione di intelligence che non può essere rivelata.

"Il governo è a conoscenza del luogo in cui si trova Kim", ha detto lo stesso ministro secondo le dichiarazioni riportate da Bloomberg. E, stando sempre a Bloomberg, il ministro degli Esteri Kang Kyung-wha ha sostenuto che Donald Trump sia al corrente delle condizioni di Kim. Ad una domanda su Kim, ieri Trump ha risposto: "Ho un'idea ma non posso parlare di questo ora".