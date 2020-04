Genova più forte del Coronavirus, completato ponte sull'A10 . Piano: "E' la prova che l'Italia sa rinascere"

"Questo ponte è l’esempio di come in Italia, se si vuole, le cose si possono fare bene": ne è convinto l'architetto Renzo Piano, che in piena emergenza Coronavirus, a poche ore dal completamento del ponte sull'autostrada A10 Genova-Savona ricostruito sulle ceneri del viadotto Morandi, si prepara a veder realizzato il suo progetto. L'appuntamento per la collocazione definitiva dell'ultimo impalcato è per la mattina di martedì 28 aprile, alla presenza del premier Giuseppe Conte del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. "Macché miracolo, è la normalità. Quando la gente è competente - dice Piano in un'intervista a "la Repubblica" - le cose si fanno. E l’Italia è piena di persone competenti. Non abbiamo bisogno di miracoli.

L'orgoglio che l'architetto condivide con le aziende, i tecnici e gli operai è motivato dal fatto che il cantiere che non si è fermato neppure durante il lockdown "perché chi era responsabile del lavoro in cantiere ha sempre creato le condizioni perché le operazioni si svolgessero in sicurezza". "Ha prevalso - aggiunge l'archistar che ha regalato il progetto alla sua città - la buona gestione collettiva, che ha permesso di far funzionare tutto bene". L'auspicio è che in futuro "non si aspetti una tragedia per tirar fuori le cose migliori di questo Paese. Abbiamo competenze uniche è questo è il momento giusto per farle emergere".