Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 nella costa a Palermo

La terra continua a tremare in Sicilia. Un sisma di magnitudo 3.1 si è verificato questa mattina, martedì 28 aprile 2020, sulla costa siciliana settentrionale davanti a Palermo. Il terremoto è stato registrato alle ore 7.57. L'epicentro in mare, come accennato, a una profondità di 25 chilometri. La scossa è stata inizialmente valutata, dalle strumentazioni Ingv, fra 2.9 e 3.4 di magnitudo. La stima finale è stata di magnitudo 3.1. Non si registrano, a quanto si apprende, danni.