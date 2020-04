Kim Jong-un, l'ipotesi Coronavirus: le indiscrezioni di un contagiato nella sua scorta. Mistero sul dittatore

E' sempre fitto il mistero sul dittatore Nordcoreano Kim Jong-un. Dalla Cina nessuna notizia, mentre sulle sue condizioni di salute dalla Corea del Nord non arrivano elementi da far pensare alla morte o a uno “stato vegetativo” per l’inserimento problematico di uno stent coronarico.

C'è chi lo dà vivo sulla costa orientale di Wonsan. dove è stato avvistato il suo lungo treno. Ma gli elementi sul leader di Pyongyang, ad oggi sono che non si vede più dall'11 aprile scorso e che la situazione resti particolare lo dice Yoon Sang-hyun, a capo della Commissione esteri e unificazione dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud: “dall’11 aprile non ci sono state notizie che indichino” che “stia prendendo decisioni politiche come di consueto” e questo “ci porta a supporre che sia malato o in isolamento a causa dei timori per il coronavirus”. Yoon, riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, ha presieduto a Seul una riunione d’emergenza di esperti di questioni nordcoreane. Secondo Yoon, l’assenza di Kim suggerisce “che non stia lavorando normalmente”.

L’edizione in lingua inglese del giornale sudcoreano JoongAng Ilbo cita una fonte in Cina esperta di questioni nordcoreane secondo la quale il ‘caro leader’ non si sarebbe fatto vedere il 15 aprile alla cerimonia in ricordo della nascita del nonno Kim Il Sung, il ‘presidente eterno’, perché – si legge – c’era un sospetto Covid-19 tra uno degli uomini della sua scorta personale. Secondo la fonte del giornale JoongAng Ilbo che è stata rilancia da Il fatto quotidiano, Kim sarebbe stato alla larga dall’evento “perché c’era un problema con il Comando della Guardia Suprema incaricata della sicurezza del leader nordcoreano”. Nel suo lungo articolo JoongAng Ilbo cita anche un funzionario cinese a conoscenza delle questioni nordcoreane secondo il quale “Kim è vivo e sta bene”. Dichiarazioni che rievocano quelle rilasciate ieri a Fox News da Moon Chung-in, consigliere del presidente sudcoreano Moon Jae-in.