Oroscopo del Corriere di martedì 28 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Cercate di essere un po’ meno pretenziosi con chi vi circonda, mostrandovi anche più disponibili. La gentilezza viene sempre ripagata.

BILANCIA

In amore non sono importanti le definizioni, ma piuttosto le sensazioni date dallo stare insieme e il modo in cui ci si relaziona.

ACQUARIO

Sapete usare bene il sarcasmo, ma la vostra lingua affilata potrebbe ferire i vostri cari. Non si meritano di essere il vostro bersaglio.

