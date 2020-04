Napoli, morto un agente di polizia che cercava di bloccare i banditi dopo un assalto in banca

Un agente di polizia è morto a Napoli mentre insieme a un collega stava intervenendo per bloccare dei banditi dopo un furto in banca. Il poliziotto del commissariato di Secondigliano stava cercando di impedire la fuga in auto dei malviventi ma è stato travolto e ucciso. L'altro agente è ferito. I due rapinatori sono stati fermati.

“Esprimo tutto il mio cordoglio alla Polizia di Stato e ai familiari dell’agente rimasto ucciso a Napoli mentre compiva con coraggio il proprio dovere a tutela della legalità. Un tragico episodio - ha dichiarato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati - che ci ricorda una volta di più quanto importante e prezioso è il lavoro che le nostre forze dell’ordine svolgono ogni giorno sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va la riconoscenza mia e di tutto il Paese”.