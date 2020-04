Paolo Fox, oroscopo di lunedì 27 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 27 aprile 2020, liberamente tratto dalla app Astri. Le previsioni per i segni Cancro, Scorpione e Pesci.

SCORPIONE Siete tutt’altro che sereni per via della delicata e difficile situazioni economica. Dovrete cercare di essere più pratici e subire meno gli eventi. Inoltre sarebbe bene preparare una strategia di ripartenza per recuperare tutto il terreno perduto. Molti pianeti non vi stanno sorridendo e sentite addosso un po’ di nervosismo. Cercate di avere ancora un po’ di pazienza e resistere!

PESCI Ci sono ancora dubbi e perplessità in amore. Il brutto è che avrete a che fare con queste sensazioni almeno fino a metà luglio. Solamente le coppie più solide riusciranno a sopravvivere a queste tribolazioni e a restare uniti. Soprattutto i legami con persone della Vergine e dei Pesci andranno incontro ad una fase di revisione e di forti contrasti. Sarà importante non dare spazio a persone ambigue o molto lontane dal vostro modo di pensare.

CANCRO All’orizzonte ci sono ancora dubbi e perplessità in amore. Il peggio è che avrete a che fare con tutto ciò almeno fino a metà luglio, ma le coppie più solide riusciranno a sopravvivere. Attenzione ai legami con la Vergine, in vista riflessioni e contrasti.