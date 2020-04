Paolo Fox, oroscopo di lunedì 27 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 27 aprile 2020, liberamente tratto dalla app Astri. Le previsioni per Toro, Vergine e Capricorno.

TORO Avete avuto molte spese e poche entrate a causa del blocco per il Coronavirus, dunque siete un po’ in ansia. L’incertezza non vi fa stare tranquilli. C’è anche qualche problema che vi affligge che riguarda la casa. Siete più presi da questioni pratiche che da quelle sentimentali.

VERGINE Avete una grande carica, grazie a un ottimo allineamento di pianeti, per affrontare questa situazione di emergenza. Avete fatto grandi passi avanti rispetto a qualche settimana fa, ora siete più maturi! Periodo buono per rimettervi in gioco anche sul lavoro

CAPRICORNO State andando davvero a gonfie vele! Procedete spediti verso un mese di maggio in cui alcuni ostacoli non ci saranno più e starete meglio anche economicamente. Bei momenti per chi ha una storia d’amore, chi è single può fare buone conoscenze attraverso i social!