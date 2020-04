Paolo Fox, oroscopo di lunedì 27 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 27 aprile 2020, liberamente tratto dalla app Astri. Così le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario.



SAGITTARIO Serve tanta, tanta pazienza soprattutto in amore. Chi vive due storie contemporaneamente, o deve decidere tra due “fuochi”, sta attraversando una crisi profonda. Occorre mantenere i nervi saldi ma è tutt’altro che semplice. Ogni cosa è stata messa in discussione, dall’amore alle attività. Siete nel pieno di una fase di riflessione che vi sta costringendo a fare bilanci.

LEONE Luna e Venere favorevoli vi renderanno più passionali e determinati a vivere bene l’amore. Da non trascurare le nuove conoscenze. Il lavoro va un po’ più al rallentatore dati i danni economici che in tanti hanno subìto. Servirà avere ancora pazienza.

ARIETE Luna e Venere vi aiuteranno nelle vostre battaglie ma i problemi non spariranno in un baleno. Avete uno slancio in più rispetto agli altri segni e così riuscirete ad affrontare il blocco e le difficoltà di questi giorni. Avanti così!