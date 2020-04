Oroscopo del Corriere di lunedì 27 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Comunicazione al top: avrai voglia di mettere i puntini sulle i nella tua relazione e la tua sincerità sarà particolarmente apprezzata. Discuterai in famiglia anche di un tuo progetto professionale da avviare nelle prossime settimane.

SCORPIONE

L'amore intorno a te non manca, ma a volte hai la sensazione che non possa bastare: chiediti per quale motivo oggi non sei in grado di sentirti davvero felice e se c'è qualcosa che puoi fare per cambiare la situazione.

PESCI

Una piccola discussione non renderà drammatica una giornata da vivere in totale relax insieme alla tua famiglia. Prova a non esasperare troppo i toni se non dovessi essere d'accordo con le opinioni degli altri.

