Oroscopo del Corriere di lunedì 27 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Segnali di distensione con il partner: oggi ti sveglierai carico di energia e avrai voglia di accontentare ogni sua richiesta. Il modo migliore per non pensare ai problemi professionali che ultimamente avevano preso il sopravvento.



VERGINE

Domenica piena di impegni: ti sveglierai presto per portare a termine tutti gli obiettivi che ti eri prefissato, che potrebbero riguardare l'aspetto professionale, ma anche quello privato. Un po' di tensione in serata potrebbe guastare l'atmosfera.

CAPRICORNO

Il lavoro continuerà ad essere in cima ai tuoi pensieri e vorrai parlare dei tuoi piani anche con il tuo partner per capire cosa fare nei prossimi mesi. Ma nonostante ciò, sarà comunque una bella giornata da vivere in famiglia. Comunicazione social al top.

