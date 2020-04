Oroscopo del Corriere di lunedì 27 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Giornata da dedicare alle coccole: sei nello stato d'animo giusto per invogliare il partner a dedicarti tempo ed attenzioni. Potrebbero arrivare anche buone notizie dal punto di vista finanziario, per te o per uno dei tuoi familiari.

LEONE

L'entusiasmo non ti manca, ma a volte è eccessivo, soprattutto nelle scelte finanziarie: a volte ti precipiti nell'affrontare spese che sarebbe meglio evitare. In ogni caso la giornata trascorrerà in modo piuttosto piacevole.

SAGITTARIO

Non sarà una giornata esaltante, come l'avevi programmata. Per fortuna puoi contare sull'appoggio dei tuoi cari, che riusciranno in qualche modo a non far sprofondare il tuo morale sotto terra. Ma faticherai a dormire per lo stress.

