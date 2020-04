Morto Giulietto Chiesa, giornalista e parlamentare europeo. Aveva 79 anni. Raccontò fine dell'Unione Sovietica

E' morto Giulietto Chiesa. Giornalista, scrittore e politico. Aveva 79 anni. A dare la notizia è stato il vignettista Vauro con un post sui social. Chiesa aveva alle spalle una lunga carriera nel giornalismo. Era stato corrispondente da Mosca de L'Unità e de La Stampa, poi inviato per Tg5, Tg1 e Tg3. Era stato tra i giornalisti a raccontare la rivoluzione di Gorbaciov e la fine dell'Unione Sovietica. Nato in Piemonte (Acqui Terme) nel 1940, oltre che al giornalismo aveva dedicato la sua vita alla politica. E' stato dirigente del Partito Comunista ed europarlamentare, eletto nel 2004 dopo aver aderito da indipendente alla alleanza politica tra Antonio Di Pietro e Achille Occhetto. Autore di numerosi libri, ha collaborato con diverse testate. "E' morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore di una guerra", ha scritto Vauro.