Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 sveglia la provincia di Napoli. Sciame sismico nella notte

Un terremoto di magnitudo 3.1 ha svegliato Pozzuoli alle ore 4.59 del 26 aprile. Epicentro 5 chilometri ad est del Comune e a soli due di profondità. La scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione, non solo a Pozzuoli ma anche di altri centri della provincia di Napoli. Come sempre accade in questi casi numerosi sono stati i post sui social. Diciotto minuti prima i sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia avevano registrato un altro movimento tellurico. Stesso epicentro, magnitudo 2.5, ore 4.41. Il primo evento sismico della notte c'era stato ancora prima, alle ore 4.16, in quel caso di magnitudo 2.