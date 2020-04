Paolo Fox, oroscopo di oggi 26 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni delle stelle liberamente tratte dalla App Astri di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 26 aprile 2020

SAGITTARIO questa Luna opposta vi ha un po’ rovinato il weekend e vi ha reso la vita più complicata di quello che già è. I tanti conflitti che sono sorti con l’ambiente circostante vi hanno causato un forte disagio interiore. Ma per voi anche questo momento sarà una occasione per crescere, maturare e vivere meglio con sè stessi in futuro.

ARIETE è una domenica che parte con i favori delle stelle. Avrete Luna e Venere dalla vostra parte e questo vi aiuterà ad affrontare con disinvoltura anche qualche contrattempo che potrebbe capitare.

LEONE: In questo momento state ottenendo tutto ciò che desiderate soprattutto in ambito sentimentale. Un po’ perchè siete ostinati, un po’ anche perchè avete un fascino che pochi altri possono avere. Nel lavoro metterete da parte quei percorsi che non vi interessano più.