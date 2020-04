Paolo Fox, oroscopo di oggi 26 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni delle stelle liberamente tratte dalla App Astri di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 26 aprile 2020

GEMELLI: è molto probabile che qualcuno abbia dovuto chiedere scusa al proprio partner o ad un familiare per qualche parola pronunciata a sproposito. Forse qualcuno non si è dimostrato proprio affidabile nei vostri confronti e questo vi ha indotto a sbroccare.

ACQUARIO: la presenza di Marte nel segno non vi risparmierà qualche grattacapo ma è anche vero che adesso avete una grande carica e nulla vi può scalfire. Dovrete stare attenti a quelle persone che vogliono mettervi in mezzo alle polemiche.

BILANCIA: se avete accanto la persona giusta, questa domenica potrebbe essere molto propizia per i sentimenti. Per chi è single questo momento sarà propizio per fare nuovi incontri magari sfruttando i social network. E’ normale per voi avere pagine web molto curate con belle foto e bei pensieri.